Ко Дню защитников и защитниц на большие экраны Украины выйдет "Волк. Страха нет"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Ко Дню защитников и защитниц состоится всеукраинская премьера фильма "Волк. Страха нет". Лента об искусстве профессии воинов Сил специальных операций создавалась в течение трех лет в сотрудничестве с военными. Премьера фильма начнётся с 28 сентября, передает УНН.
Детали
Отмечается, что лента создавалась при участии Командования, командиров и Воинов боевых подразделений ССО ВСУ в течение трех лет и является результатом гражданско-военного сотрудничества.
"Жизнеутверждающий киноповествование о философии Защитника Украины, философии Воина ССО ВСУ, об исторической правде предков и современников", - говорится в релизе.
Режиссеры Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко снимали воинов, как произведение искусства, "как сокровище нации, чтобы показать их умения, навыки, силу, дух и душу. Замаскированные голоса и лица Героев фильма не сдерживают силу и искренность Воинов, которые захватывают с первого взгляда".
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Авторы выпускают фильм на широкие экраны кинотеатров ко Дню Защитников и Защитниц Украины.
Название фильма прозвучало в первую съемочную ночь, когда военные отрабатывали десантирование в глубокий тыл противника на крыле - ВОВК.
"И обязательно пусть будет наш клич - "страху нет" - под рев винта вертолета", - сказал командир Охотник.
Частью фильма является экранизированная многокомпонентная операция «Волк», которую в кино реализуют Воины сухопутной и морской компоненты ССО.
"Военные очень творческие и талантливые люди. И как на фронте, так и при создании фильма состоялось слаженное взаимодействие родов войск. Для этой части фильма авторы пригласили военных Воздушных Сил ВСУ, которые озвучили многокомпонентную операцию «Вовк». Один из военных консультантов фильма является старший офицер отдела разведки G-2 штаба Командования Морской пехоты Арей", - говорится в релизе.
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Премьера фильма состоится с 28 сентября
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- Киев – кинотеатры «Планета Кино» и «Киевский культурный кластер»
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- Львов, Одесса, Сумы, Харьков, Днепр – кинотеатры «Планета Кино»
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- Хмельницкий – кинотеатры «Вудмол», «Мультиплекс»
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- Житомир – кинотеатры «имени Ивана Франко», «Украина»
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- Белая Церковь – кинотеатр «имени Александра Довженко»
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- Черкассы – кинотеатр «Украина»
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- Ковель, Вараш, Хмельник – кинотеатр «Премьера»
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- Ивано-Франковск – кинотеатры «Люмьер» и «MovieLand»
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- Винница – кинотеатр «Семья»
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1 октября
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- Черновцы - культурно-художественный центр «имени Ивана Миколайчука»
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- Кропивницкий - кинотеатр «Портал»
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С 5 октября
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- Умань, Первомайск - кинотеатр «Премьера»
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География демонстрации фильма расширяется.
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