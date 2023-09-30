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Завтра ми подякуємо всім нашим захисникам і захисницям – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ 30 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відзначив, що завтра – дуже важливий день для України, для всіх наших людей. День захисників і захисниць України. Це день мільйонів оборонців, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, передає УНН.

Деталі

Президент наголосив, що наші захисники і захисниці бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ.

Цитата

«Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України», — сказав Зеленський.

Він нагадав, що вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня, та закликав зробити нову традицію: 1 жовтня о 09.00 ранку хоч би де хто не був – на центральній вулиці міста чи просто вдома – на хвилину зупинитися та вшанувати мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць та подумати про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах і хто рятує життя та хто захищає наш народ і державу.

«Не було б сили й волі України, якби не всі, хто став на захист України», — додав глава держави.

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