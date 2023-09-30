Завтра ми подякуємо всім нашим захисникам і захисницям – Зеленський

Деталі

Президент наголосив, що наші захисники і захисниці бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ.

Цитата

«Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України», — сказав Зеленський.

Він нагадав, що вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня, та закликав зробити нову традицію: 1 жовтня о 09.00 ранку хоч би де хто не був – на центральній вулиці міста чи просто вдома – на хвилину зупинитися та вшанувати мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць та подумати про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах і хто рятує життя та хто захищає наш народ і державу.

«Не було б сили й волі України, якби не всі, хто став на захист України», — додав глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Дня захисників і захисниць на великі екрани України вийде "Вовк. Страху нема"