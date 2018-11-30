Завтра КПВВ на Донбассе перейдут на зимний режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний режим работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"С 1 декабря 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда, в районе проведения операции Объединенных сил, будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 08.00 до 17.00 в соответствии с графиком зимнего периода", - сказали в пресс-службе.
Пограничники попросили учесть эту информацию при планировании своих поездок.
Напомним, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 205 автомобилей.