Завтра КПВВ на Донбасі перейдуть на зимовий режим роботи

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий режим роботи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“З 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, в районі проведення операції Об’єднаних сил, будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00 відповідно до графіку зимового періоду”, — сказали у прес-службі.

Прикордонники поросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.

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