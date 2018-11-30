Завтра КПВВ на Донбасі перейдуть на зимовий режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий режим роботи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“З 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, в районі проведення операції Об’єднаних сил, будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00 відповідно до графіку зимового періоду”, — сказали у прес-службі.
Прикордонники поросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Нагадаємо, сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.