Завтра Киев будет засыпать мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве 5 февраля днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"Всего в столице ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.
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