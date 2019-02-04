Завтра Київ засипатиме мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві 5 лютого вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.
"Загалом у столиці вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця.
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