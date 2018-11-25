Завтра Киев закроют для грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Въезд в Киев крупногабаритного транспорта планируют закрыть утром 26 ноября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской администрации.
В частности, из-за мелкого дождя и температуру воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололеда.
Так, въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 07:00 до 10:00. Решение о закрытии въезда принимать с учетом погоды и состояния дорог.
Городские власти просят водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев.
Также, как сообщалось ранее, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.