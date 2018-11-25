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Завтра Київ закриють для вантажівок

Завтра Київ закриють для вантажівок

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В’їзд у Київ великогабаритного транспорту планують закрити зранку 26 листопада через погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі Київської міської адміністрації.

Зокрема, через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці.

Так, в’їзд в місто для вантажівок орієнтовно обмежать з 07:00 до 10:00. Рішення про закриття в'їзду прийматимуть із врахуванням погоди та стану доріг.

Міська влада просить водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ.

Також, як повідомлялося раніше, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки.
Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

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