Завозят семьи военных и принудительно паспортизируют: что делают рашисты для длительного удерживания оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. российские захватчики постараются наращивать меры, направленные на долгосрочное содержание временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает УНН.
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“По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия будет пытаться наращивать меры направленные на долгосрочное удерживание временно оккупированных территорий Украины”, — сказала Маляр.
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По ее словам, со стороны россии активизировался завоз семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченных российским агрессором украинских населенных пунктов, в частности речь идет о городе Херсоне.
“Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, уехавших спасая свою жизнь с началом широкомасштабного вторжения рф в Украину. Кроме того, российские захватчики усиливают меры по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий”, — рассказала Маляр.
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Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и раздают свои паспорта.
Ранее посол США в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе сообщал, что в США есть “слишком достойные доверия” разведданые о том, что россия попытается аннексировать оккупированные боевиками Донецкую и Луганскую области “где-то в середине мая” и что есть планы создать аналогичную так называемую “народную республику” в Херсоне.