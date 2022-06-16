Завозят семьи военных и принудительно паспортизируют: что делают рашисты для длительного удерживания оккупированных территорий

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. российские захватчики постараются наращивать меры, направленные на долгосрочное содержание временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает УНН.

Цитата

“По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия будет пытаться наращивать меры направленные на долгосрочное удерживание временно оккупированных территорий Украины”, — сказала Маляр.

Детали

По ее словам, со стороны россии активизировался завоз семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченных российским агрессором украинских населенных пунктов, в частности речь идет о городе Херсоне.

“Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, уехавших спасая свою жизнь с началом широкомасштабного вторжения рф в Украину. Кроме того, российские захватчики усиливают меры по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий”, — рассказала Маляр.

Дополнение

Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и раздают свои паспорта.

Ранее посол США в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе сообщал, что в США есть “слишком достойные доверия” разведданые о том, что россия попытается аннексировать оккупированные боевиками Донецкую и Луганскую области “где-то в середине мая” и что есть планы создать аналогичную так называемую “народную республику” в Херсоне.

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