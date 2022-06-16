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Завозять родини військових та примусово паспортизують: що роблять рашисти для тривалого утримання окупованих територій

Завозять родини військових та примусово паспортизують: що роблять рашисти для тривалого утримання окупованих територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. російські загарбники намагатимуться нарощувати заходи, спрямовані на довгострокове утримання тимчасово окупованих територій України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України росія намагатиметься нарощувати заходи спрямовані на довгострокове утримання тимчасово окупованих територій України”, — сказала Маляр.

Деталі

За її словами, з боку росії активізувалося завезення родин військовослужбовців російських окупаційних військ до захоплених російським агресором українських населених пункців, зокрема йдеться про місто Херсон.

“Новоприбулі так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали рятуючи своє життя з початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Крім того, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених ними територій”, — розповіла Маляр.

Доповнення

Окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси і роздають свої паспорти.

Раніше посол США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі повідомляв, що у США є “надто варті довіри” розвіддані про те, що росія спробує анексувати окуповані бойовиками Донецьку та Луганську області “десь у середині травня” і що є плани створити аналогічну так звану “народну республіку” в Херсоні.

Українські Національні Новини

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