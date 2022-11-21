Завладение средствами "Госинформюст": Германия выдала Украине подозреваемую, которая скрывалась 5 лет

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«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины добились экстрадиции в Украину одного из подозреваемых по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения Trueconfserver, нанесших государственному предприятию «Госинформюст» почти 6,5 млн грн убытков. Лицо около 5 лет находилось в международном розыске и 28.05.2022 было задержано компетентными органами ФРГ», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам экстрадиционной процедуры федеральное ведомство юстиции Федеративной Республики Германия удовлетворило запрос украинской стороны о ее выдаче.

Так, по ходатайству САП и НАБУ 19 ноября 2022 года ВАКС применил к бывшему директору общества, выступавшему пособником в совершении преступления, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 496,2 тыс. грн залога.

«В конце 2013 – начале 2014 годов один из руководителей ГП «Госинформюст» обеспечил заключение и выполнение договора на закупку программного обеспечения Trueconfserver с подконтрольным ему же предприятием. Несмотря на то, что стоимость услуг была существенно завышена, а часть договора вообще не выполнена, ГП «Госинформюст» перечислило подрядчику средства, что нанесло предприятию почти 6,5 млн грн убытков. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины», - отмечается в сообщении.

В САП отметили, что ввиду того, что директор ООО скрывалась от следствия, материалы по ней были выделены в отдельное производство. Обвинительный акт в отношении других лиц, причастных к организации и реализации преступной схемы, находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Оксане Демченко.

Дополнение

Расследование по подозрению бывших должностных лиц ГП ГГЗИФ «Укринмаш» (входит в состав ДК «Укроборонпром») в покушении на завладение имуществом на сумму 488 тысяч долларов завершено.