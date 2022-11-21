Завладение средствами "Госинформюст": Германия выдала Украине подозреваемую, которая скрывалась 5 лет

ukru
14 марта, 19:57 • 51628 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 89562 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100679 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132539 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134826 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111411 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105283 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91551 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111172 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136498 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 18292 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 33819 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 18221 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 21556 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 23942 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231603 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262023 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199515 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204833 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 51628 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98280 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117706 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120146 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127571 просмотра
Актуальное
Завладение средствами "Госинформюст": Германия выдала Украине подозреваемую, которая скрывалась 5 лет

Завладение средствами "Госинформюст": Германия выдала Украине подозреваемую, которая скрывалась 5 лет

Киев • УНН

 • 404921 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. САП и НАБУ добились экстрадиции Оксаны Демченко, которая является одной из подозреваемых по делу о завладении средствами «Госинформюст». Она 5 лет скрывалась от следствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Цитата

«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины добились экстрадиции в Украину одного из подозреваемых по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения Trueconfserver, нанесших государственному предприятию «Госинформюст» почти 6,5 млн грн убытков. Лицо около 5 лет находилось в международном розыске и 28.05.2022 было задержано компетентными органами ФРГ», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам экстрадиционной процедуры федеральное ведомство юстиции Федеративной Республики Германия удовлетворило запрос украинской стороны о ее выдаче.

Так, по ходатайству САП и НАБУ 19 ноября 2022 года ВАКС применил к бывшему директору общества, выступавшему пособником в совершении преступления, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 496,2 тыс. грн залога.

«В конце 2013 – начале 2014 годов один из руководителей ГП «Госинформюст» обеспечил заключение и выполнение договора на закупку программного обеспечения Trueconfserver с подконтрольным ему же предприятием. Несмотря на то, что стоимость услуг была существенно завышена, а часть договора вообще не выполнена, ГП «Госинформюст» перечислило подрядчику средства, что нанесло предприятию почти 6,5 млн грн убытков. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины», - отмечается в сообщении.

В САП отметили, что ввиду того, что директор ООО скрывалась от следствия, материалы по ней были выделены в отдельное производство. Обвинительный акт в отношении других лиц, причастных к организации и реализации преступной схемы, находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Оксане Демченко.

Дополнение

Расследование по подозрению бывших должностных лиц ГП ГГЗИФ «Укринмаш» (входит в состав ДК «Укроборонпром») в покушении на завладение имуществом на сумму 488 тысяч долларов завершено.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы