Заволодіння коштами "Держінформ’юст": Німеччина видала Україні підозрювану, яка переховувалася 5 років

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«Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України домоглися екстрадиції до України однієї з підозрюваних у справі щодо зловживань при закупівлі програмного забезпечення Trueconfserver, що завдали державному підприємству «Держінформ’юст» майже 6,5 млн грн збитків. Особа близько 5 років перебувала у міжнародному розшуку та 28.05.2022 була затримана компетентними органами ФРН», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами екстрадиційної процедури федеральне відомство юстиції Федеративної Республіки Німеччина задовольнило запит української сторони про її видачу.

Так, за клопотанням САП та НАБУ 19 листопада 2022 року ВАКС застосував до колишньої директорки товариства, яка виступала пособником у вчиненні злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.

«Наприкінці 2013 - на початку 2014 років один з керівників ДП «Держінформ’юст» забезпечив укладення та виконання договору на закупівлю програмного забезпечення Trueconfserver із підконтрольним йому ж підприємством. Попри те, що вартість послуг була суттєво завищена, а частина договору взагалі не виконана, ДП «Держінформ’юст» перерахувало підряднику кошти, що завдало підприємству майже 6,5 млн грн збитків. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України», - зазначається в повідомленні.

В САП зазначили, що зважаючи на те, що директорка ТОВ переховувалась від слідства, матеріали щодо неї були виділені в окреме провадження. Обвинувальний акт щодо інших осіб, причетних до організації та реалізації злочинної схеми, наразі перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Оксану Демченко.

Доповнення

Розслідування за підозрою колишніх посадовців ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (входить до складу ДК «Укроборонпром») у замаху на заволодіння майном на суму 488 тисяч доларів завершено.