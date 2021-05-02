Завершился первый в истории чемпионат Европы по бадминтону в Киеве: известны победители
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. С 27 апреля по 2 мая 2021 в киевском "Дворце Спорта" состоялся 28-й чемпионат Европы по бадминтону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Украины.
Детали
Победителями соревнований стали: датчанин Андерс Антонсен и испанка Каролина Марин в одиночных разрядах, россияне Иванов / Созонов и представительницы Болгарии Габриэла Стоев / Стефани Стоев в парных категориях, а также смешанная пара Алимов / Давлетова.
Лучшие достижения игроков сборной Украины на чемпионате следующие: выход в 3 раунд (1/8 финала) — Наталья Войцех (женская одиночная категория), Даниил Боснюк (мужская одиночная категория), Глеб Бекетов — Михаил Махновский (мужская парная категория), Полина Бугрова — Мария Столяренко (женская парная категория).
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“Мы провели нелегкий чемпионат по очень непростых условиях, которые были вызваны карантинными ограничениями и средствами безопасности. Фактически мы стали пионерами проведения такого мероприятия в таком формате. Считаю, что Украина справилась и это подтверждают хорошие отзывы наших европейских коллег и участников чемпионата. Мы получили огромный опыт проведения европейского спортивного соревнования и готовы организовывать мероприятия самого высокого уровня. Очень жалею, что турнир прошел при пустых трибунах. Это стоило увидеть и почувствовать”, — рассказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.
Дополнение
В Украине данный турнир состоялся впервые. В чемпионате приняли участие 220 игроков из 36 стран Европы.