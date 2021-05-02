Завершився перший в історії чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві: відомі переможці

Деталі

Переможцями змагань стали: данець Андерс Антонсен і іспанка Кароліна Марін в одиночних розрядах, росіяни Іванов/Созонов і представниці Болгарії Габріела Стоєва/Стефані Стоєва в парних категоріях, а також змішана пара Алімов/Давлетова.

Найкращі досягнення гравців збірної України на чемпіонаті наступні: вихід у 3 раунд (1/8 фіналу) — Наталія Войцех (жіноча одиночна категорія), Данило Боснюк (чоловіча одиночна категорія), Гліб Бекетов — Михайло Махновський(чоловіча парна категорія), Поліна Бугрова — Марія Столяренко (жіноча парна категорія).

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“Ми провели нелегкий чемпіонат за дуже непростих умов, які були викликані карантинними обмеженнями та засобами безпеки. Фактично ми стали піонерами проведення такого заходу у такому форматі. Вважаю, що Україна впоралася і це підтверджують хороші відгуки наших європейських колег та учасників чемпіонату. Ми отримали величезний досвід проведення європейського спортивного змагання і готові організовувати заходи найвищого рівня. Дуже жалкую, що турнір пройшов без глядачів на трибунах. Це варто було побачити та відчути”, — розповів президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Доповнення

В Україні даний турнір відбувся вперше. В чемпіонаті взяли участь 220 гравців з 36 країн Європи.