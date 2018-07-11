Завершилось производство фильма "История Лизы"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Компания “Трумэн Продакшн” завершила производство полнометражного художественного фильма режиссера Александра Жовны “История Лизы”. Об этом в Facebook сообщает Госкино, передает УНН.
“Проект психологической драмы „Сладкая иллюзия жизни“ стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна, продюсером — Валерий Калмыков. Государственная финансовая поддержка проекта составляет 3 млн 704,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма — 7 409 052 грн”, — говорится в сообщении.
Сценарий картины написан по одноименной повести Александра Жовны, который в 2015-м году получил специальную награду Международного литературного конкурса “Коронация слова” в номинации “Киносценарии”.
“Это история двух влюбленных пар. Одной — не совсем обычной, второй — совсем необычной. Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном, мире. К тому же, двое из четырех — это люди с синдромом Дауна, так называемые „солнечные дети“. Но достаточно солнечно им в этом мире? .. И вдруг у них появляется удивительная возможность — проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино”, — сообщает Госкино.
Съемки начались летом прошлого года и проходили в городе Новомиргороде Кировоградской области. В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна.
Напомним, в Украине за первое полугодие было снято 19 фильмов при софинансировании государства.