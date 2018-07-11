Завершилось производство фильма "История Лизы"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50460 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105582 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127149 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170376 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153833 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141490 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Завершилось производство фильма "История Лизы"

Завершилось производство фильма "История Лизы"

Киев  •  УНН

 • 48202 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Компания “Трумэн Продакшн” завершила производство полнометражного художественного фильма режиссера Александра Жовны “История Лизы”. Об этом в Facebook сообщает Госкино, передает УНН.

“Проект психологической драмы „Сладкая иллюзия жизни“ стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна, продюсером — Валерий Калмыков. Государственная финансовая поддержка проекта составляет 3 млн 704,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма — 7 409 052 грн”, — говорится в сообщении.

Сценарий картины написан по одноименной повести Александра Жовны, который в 2015-м году получил специальную награду Международного литературного конкурса “Коронация слова” в номинации “Киносценарии”.

“Это история двух влюбленных пар. Одной — не совсем обычной, второй — совсем необычной. Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном, мире. К тому же, двое из четырех — это люди с синдромом Дауна, так называемые „солнечные дети“. Но достаточно солнечно им в этом мире? .. И вдруг у них появляется удивительная возможность — проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино”, — сообщает Госкино.

Съемки начались летом прошлого года и проходили в городе Новомиргороде Кировоградской области. В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна.

Напомним, в Украине за первое полугодие было снято 19 фильмов при софинансировании государства.

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