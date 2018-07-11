Завершилось виробництво фільму "Історія Лізи"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Компанія “Трумен Продакшн” завершила виробництво повнометражного художнього фільму режисера Олександра Жовни “Історія Лізи”. Про це у Facebook повідомляє Держкіно, передає УНН.
“Проект психологічної драми „Солодка ілюзія життя“ став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Автором сценарію та режисером фільму є Александр Жовна, продюсером — Валерий Калмыков. Державна фінансова підтримка проекту становить 3 млн 704,5 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму — 7 409 052 грн”, — йдеться у повідомленні.
Сценарій картини написаний за однойменною повістю Олександра Жовни, який у 2015-му році отримав спеціальну відзнаку Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова” у номінації “Кіносценарії”.
“Це історія двох закоханих пар. Однієї — не зовсім звичайної, другої — зовсім незвичайної. Цим людям некомфортно в сучасному, жорстокому й цинічному, світі. До того ж, двоє з чотирьох — це люди з синдромом Дауна, так звані „сонячні діти“. Та чи достатньо сонячно їм у цьому світі?.. Аж раптом у них з’являється дивовижна можливість — проходячи крізь екран незвичайного кінотеатру, потрапляти у світ старого доброго чорно-білого кіно”, — повідомляє Держкіно.
Зйомки стрічки розпочалися влітку минулого року і проходили у місті Новомиргороді Кіровоградської області. У фільмі знялися професійні актори та люди з синдромом Дауна.
Нагадаємо, в Україні за перше півріччя було знято 19 фільмів за співфінансування держави.