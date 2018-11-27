Завершились предварительные слушания апелляции по решению Стокгольмского арбитража
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Швеции завершились предварительные слушания по апелляции ОАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.
“Закончились предварительные слушания в апелляционном суде по решению Стокгольмского арбитража. Все по плану, неприятных сюрпризов нет, остаемся уверенными в нашей победе”, — отметил он.
Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.
“Газпром” подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с “Нафтогазом”.