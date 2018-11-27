Завершилися попередні слухання апеляції за рішенням Стокгольмського арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Швеції завершилися попередні слухання за апеляцією ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” стосовно рішення Стокгольмського арбітражу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.
“Закінчилися попередні слухання в апеляційному суді щодо рішення Стокгольмського арбітражу. Все за планом, неприємних сюрпризів немає, залишаємося впевненими в нашій перемозі”, — зазначив він.
Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
“Газпром” подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору з “Нафтогазом”.