Завершено расследование превышения полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Следователи завершили досудебное расследование уголовного производства по факту превышения служебных полномочий начальником Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование уголовного производства по факту превышения служебных полномочий и вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов, совершенного начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (ч. 2 ст. 343 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 12 сентября 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области предоставил незаконный приказ сотрудникам спецподразделения "КОРД" задержать патрульных полицейских, которые остановили водителя его служебного автомобиля за нарушение правил дорожного движения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд.