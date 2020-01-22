Завершено розслідування перевищення повноважень начальником ГУ Нацполіції на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень начальником Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень та втручання в діяльність працівників правоохоронного органу, вчиненого начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області (ч. 2 ст. 343 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що 12 вересня 2018 року начальник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області надав незаконний наказ працівникам спецпідрозділу "КОРД" затримати патрульних поліцейських, які зупинили водія його службового автомобіля за порушення правил дорожнього руху.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Матеріали досудового розслідування передані на ознайомлення стороні захисту, після чого справу буде скеровано до суду.