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Завершаем год добрыми делами: Биржа Благотворительности "ДоброДій" рассказала о проектах, которые удалось реализовать в декабре

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 10:54  •  12557 просмотра

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В декабре 2023 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла, в частности, 21 тяжелобольному ребенку.

Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги деятельности в декабре 2023 года. В частности, помощь была оказана 21 тяжелобольному ребенку и дети смогли вовремя пройти жизненно важную реабилитацию, сообщает УНН.

 С тех пор как в двери каждого украинского дома без стука вошла большая война, мы не имеем возможности, как раньше, поздравлять друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, планировать будущее в далекой перспективе, радоваться праздничным мгновениям. Да и желание у каждого украинца теперь - одно на всех, но большое и искреннее. Все это время мы в Бирже Благотворительности "ДоброДій" при поддержке партнеров, друзей, донейторов, делаем все от нас зависящее, чтобы это главное желание украинцев осуществилось. Этот год, как и предыдущие, мы завершаем добрыми делами

 - рассказали в организации.

В течение декабря 2023 года Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощь, которая в целом оценивается в 415 000 грн. В частности, в декабре была оказана благотворительная помощь 21 тяжелобольному ребенку. Благодаря этому юные подопечные смогли вовремя пройти очередные запланированные курсы реабилитации, получить жизненно важные медикаменты, пройти обследование.

"Кроме того, две наши подопечные семьи ВПЛ, которым ранее мы помогали с приобретением слуховых аппаратов, бесплатно приняли участие в лагере "Теплые ладони". Это выездной 10-дневный интенсив арт-терапевтических занятий для пострадавших от войны детей на базе "Интеграционного центра Замлыння", что на Волыни", - рассказали в "ДоброДії",  .

Итак, с 24 февраля 2022 года до конца декабря 2023 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржа смогла оказать помощь, которая в целом оценивается в 120 830 000 грн! Помощь в различных форматах в течение этого периода получили:

  • Силы Обороны Украины - на 88 900 000 грн.
  • базовые медицинские учреждения - на 8 200 000 грн.
  • тяжелобольные дети - на 10 000 000 грн.
  • получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.
  • образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.

"В конце года каждый из нас задумывается над тем, как прожил этот условный отрезок времени в календаре. Для того, чтобы приобщиться к добрым делам не нужно ждать более подходящего момента, например зимние праздники, хотя в эти дни в Украине и принято участвовать в благотворительности. Делать добро всегда актуально! Присоединяйтесь к любому из актуальных фандрейзинговых проектов Биржи уже сейчас! Детали о действующих проектах - на нашем официальном сайте: www.248.dp.ua", - обратились в благотворительной организации к украинцам.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Завершуємо рік добрими справами: Біржа Благодійності "ДоброДій" розповіла про проекти, які вдалося реалізувати в грудні
Let's finish the year with good deeds: The DobroDiy Charity Marketplace tells about the projects implemented in December
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Завершаем год добрыми делами: Биржа Благотворительности "ДоброДій" рассказала о проектах, которые удалось реализовать в декабре

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