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Благодаря работе Минздрава Украина избежала высокого уровня смертности от COVID-19 – Фаворов

Киев • УНН

 • 16120 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов уверен, что Украине удалось справиться со всеми вспышками COVID-19 на этапах трех волн подъема заболеваемости успешно, особенно — если сравнивать с другими странами. Об этом он рассказал Nash.Live, передает УНН.

Благодаря работе Минздрава Украина избежала высокого уровня смертности от COVID-19 – Фаворов

Цитата

“Украина завершила пандемию очень прилично. Конечно, 50 тысяч людей умерло в Украине и это страшная катастрофа, но давайте сравним с другими странами — каким образом происходила пандемия в соседних странах. Например, Венгрия соответствует во многом социально-экономическому состоянию Украины. Так вот, в Венгрии на 1 млн жителей умерло 3 тысячи человек, в Украине — 1 тысяча 102. То есть говорить о том, что Украина прошла плохо — нельзя. Но один пример — это не пример. Чехия показала 2 тысячи 789 смертей на 1 мл жителей. Дальше — все страны находятся в высших показателях по смертности на 1 млн населения в этой таблице. Сюда входят: Болгария, Словакия, Словения, Италия, про Бразилию не говорю — очень далеко”, — рассказал Фаворов.

Детали

Эпидемиолог считает, что благодаря комплексу противоэпидемических комплексных мер Украине удалось достичь достаточно стабильной ситуации, чтобы сохранять жизни своих граждан.

“Если взять региональный подход — только регион Востока Европы, то Украина показала очень приличную позицию и было сделано все что можно для того, чтобы предотвратить катастрофу этой эпидемии, которая имела место во всех других странах. Поэтому говорить о том, что Украина не справилась, или о том, что руководство было недостаточно грамотным — несправедливо”, — отметил эксперт.

Дополнение

Напомним, что Михаил Фаворов раскритиковал намерение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова.

В защиту Степанова на его должности также выступили ведущие украинские врачи.

Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

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