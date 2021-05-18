Фаворов: звільняти Степанова - це зневажати думку медиків

Цитата:

“Якщо медична громадськість в цілому заперечує — робити цього не можна. Зневажати ставлення медиків, які є принципово важливою ланкою в суспільстві, всюди в світі — це дуже неправильно. Наступний міністр — просто гарантований провал, тому що якщо ви знімаєте міністра, якого підтримує медична громадськість — ви чините неправильно. Сама система громадської охорони здоров’я отримає дуже серйозні соціальні наслідки в результаті такого. Адже він працював і йому довіряли”, - впевнений Фаворов.

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При цьому міжнародний експерт в сфері охорони здоров’я і епідеміології Михайло Фаворов наголошує на тому, що Україні вдалося впоратися з усіма спалахами COVID-19 на етапах трьох хвиль підйому захворюваності успішно, особливо — якщо порівнювати з іншими країнами.