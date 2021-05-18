Фаворов: звільняти Степанова - це зневажати думку медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології, президент компанії "DiaPrep System Inc." Михайло Фаворов в коментарі для Nash.Live розкритикував намір про звільнення голови МОЗ Максима Степанова, передає УНН.
Цитата:
“Якщо медична громадськість в цілому заперечує — робити цього не можна. Зневажати ставлення медиків, які є принципово важливою ланкою в суспільстві, всюди в світі — це дуже неправильно. Наступний міністр — просто гарантований провал, тому що якщо ви знімаєте міністра, якого підтримує медична громадськість — ви чините неправильно. Сама система громадської охорони здоров’я отримає дуже серйозні соціальні наслідки в результаті такого. Адже він працював і йому довіряли”, - впевнений Фаворов.
Деталі
При цьому міжнародний експерт в сфері охорони здоров’я і епідеміології Михайло Фаворов наголошує на тому, що Україні вдалося впоратися з усіма спалахами COVID-19 на етапах трьох хвиль підйому захворюваності успішно, особливо — якщо порівнювати з іншими країнами.