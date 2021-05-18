Фаворов: увольнять Степанова - это презирать мнение медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, президент компании “DiaPrep System Inc.” Михаил Фаворов в коментарии для Nash.Live раскритиковал намерение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова, передает УНН.
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“Если медицинская общественность в целом возражает — делать этого нельзя. Презирать отношение медиков, которые являются принципиально важным звеном в обществе, везде в мире — это очень неправильно. Следующий министр — просто гарантированный провал, потому что если вы снимаете министра, которого поддерживает медицинская общественность — вы поступаете неправильно. Сама система общественного здравоохранения получит очень серьезные социальные последствия в результате такого. Ведь он работал и ему доверяли”, — уверен Фаворов.
Детали
При этом международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов отмечает то, что Украине удалось справиться со всеми вспышками COVID-19 на этапах трех волн подъема заболеваемости успешно, особенно — если сравнивать с другими странами.