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Завдяки роботі МОЗ України уникнула високого рівня смертності від COVID-19 - Фаворов

Київ • УНН

 • 16120 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Міжнародний експерт в сфері охорони здоров’я і епідеміології Михайло Фаворов впевнений, що Україні вдалося впоратися з усіма спалахами COVID-19 на етапах трьох хвиль підйому захворюваності успішно, особливо — якщо порівнювати з іншими країнами. Про це він розповів Nash.Live, передає УНН.

Завдяки роботі МОЗ України уникнула високого рівня смертності від COVID-19 - Фаворов

Цитата

“Україна завершила пандемію дуже пристойно. Звичайно, 50 тисяч людей померло в Україні і це страшна катастрофа, але давайте порівняємо з іншими країнами — яким чином відбувалася пандемія в сусідніх країнах. Наприклад, Угорщина відповідає багато в чому соціально-економічному стану України. Так ось, в Угорщині на 1 млн жителів померло 3 тисячі людей, в Україні — 1 тисяча 102. Тобто говорити про те, що Україна пройшла погано — не можна. Але один приклад — це не приклад. Чехія показала 2 тисячі 789 смертей на 1 млн жителів. Далі — всі країни знаходяться в вищих показниках по смертності на 1 млн населення в цій таблиці. Сюди входять: Болгарія, Словаччина, Словенія, Італія, про Бразилію не кажу — дуже далеко”, — розповів Фаворов.

Деталі

Епідеміолог вважає, що завдяки комплексу протиепідемічних комплексних заходів Україні вдалося досягти досить стабільної ситуації, щоб зберігати життя своїх громадян.

“Якщо взяти регіональний підхід — тільки регіон Сходу Європи, то Україна показала дуже пристойну позицію і було зроблено все що можна для того, щоб запобігти катастрофі цієї епідемії, яка мала місце у всіх інших країнах. Тому говорити про те, що Україна не впоралася, або про те, що керівництво було недостатньо грамотним — несправедливо”, — зазначив експерт.

Доповнення

Нагадаємо, що Михайло Фаворов розкритикував намір про звільнення глави МОЗ Максима Степанова.

На захист Степанова на його посаді також виступили провідні українські лікарі.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

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