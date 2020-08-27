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Задачи по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования - Сергей Чех

Киев • УНН

 • 18320 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования, с методологией, принятой Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), либо не будут выполнены, либо не будут выполнены вовремя. Поскольку принятая методология не позволит привлекать достаточный объем инвестиций. Об этом заявил советник министра энергетики, председатель экспертного совета Министерства энергетики Украины Сергей Чех на заседании НКРЭКУ, передает УНН.

Задачи по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования - Сергей Чех

26 августа НКРЭКУ приняла методологию внедрения стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Сергей Чех подчеркнул, что существует прямая зависимость между финансированием электросетей и качеством электроснабжения - недофинансирование ведет к ухудшению качества электрических сетей. По его словам, в 2012 году инвестиции в сети на 1 км линии составляли 623 долларов, в 2019 году - 229. В 2012 году средний показатель SAIDI (индекс средней продолжительности отключений энергоснабжения по вине электрораспределительной компании) был на уровне 512 минут, а сегодня - почти 700 минут.

Чех заявил, что принятая методология не позволит привлечь достаточное финансирование в обновление сетей.

"Расчеты показывают, что инвестиции в развитие сетей планируются Регулятором на уровне 400 долларов на 1 км линии вместо нужных 1 200 долларов, уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что те задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования по такой методологии, либо не будут выполнены, либо не будут выполнены вовремя", - заявил Сергей Чех.

По мнению эксперта, одновременно достаточное финансирование улучшит условия для присоединения новых потребителей.

"То есть потребители будут иметь обязательства при присоединении строить только новые сети, а увеличение пропускной способности существующих сетей лицензиаты будут закладывать в свои планы перспективного развития. Это сегодня воспринимается потребителями на примере стандартных присоединений", - отметил советник министра энергетики.

Кроме того, достаточность инвестиций позволит реализовать программу установки бытовых счетчиков. "Только в этом случае мы предоставим миллионам бытовых потребителей реальные возможности присоединиться к рынку. Сегодня это декларации", - подчеркнул Чех.

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер отметила, что принятые параметры RAB-тарифа для операторов системы распределения не позволят улучшить условия присоединения к электросетям, а значит - повысить позицию Украины в рейтинге DoingBusiness.

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