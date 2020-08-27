Задачи по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования - Сергей Чех

26 августа НКРЭКУ приняла методологию внедрения стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Сергей Чех подчеркнул, что существует прямая зависимость между финансированием электросетей и качеством электроснабжения - недофинансирование ведет к ухудшению качества электрических сетей. По его словам, в 2012 году инвестиции в сети на 1 км линии составляли 623 долларов, в 2019 году - 229. В 2012 году средний показатель SAIDI (индекс средней продолжительности отключений энергоснабжения по вине электрораспределительной компании) был на уровне 512 минут, а сегодня - почти 700 минут.

Чех заявил, что принятая методология не позволит привлечь достаточное финансирование в обновление сетей.

"Расчеты показывают, что инвестиции в развитие сетей планируются Регулятором на уровне 400 долларов на 1 км линии вместо нужных 1 200 долларов, уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что те задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования по такой методологии, либо не будут выполнены, либо не будут выполнены вовремя", - заявил Сергей Чех.

По мнению эксперта, одновременно достаточное финансирование улучшит условия для присоединения новых потребителей.

"То есть потребители будут иметь обязательства при присоединении строить только новые сети, а увеличение пропускной способности существующих сетей лицензиаты будут закладывать в свои планы перспективного развития. Это сегодня воспринимается потребителями на примере стандартных присоединений", - отметил советник министра энергетики.

Кроме того, достаточность инвестиций позволит реализовать программу установки бытовых счетчиков. "Только в этом случае мы предоставим миллионам бытовых потребителей реальные возможности присоединиться к рынку. Сегодня это декларации", - подчеркнул Чех.

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер отметила, что принятые параметры RAB-тарифа для операторов системы распределения не позволят улучшить условия присоединения к электросетям, а значит - повысить позицию Украины в рейтинге DoingBusiness.