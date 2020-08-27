Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання - Сергій Чех

26 серпня НКРЕКП прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Сергій Чех підкреслив, що є пряма залежність між фінансуванням електромереж та якістю електропостачання - недофінансування веде до погіршення якості електричних мереж. За його словами, в 2012 році інвестиції в мережі на 1 км лінії складали 623 доларів, в 2019 році – 229. В 2012 році середній показник SAIDI (індекс середньої тривалості відключень енергопостачання з вини електророзподільної компанії) був на рівні 512 хвилин, а сьогодні – майже 700 хвилин.

Чех заявив, що прийнята методологія не дозволить залучити достатнє фінансування в оновлення мереж.

"Розрахунки показують, що інвестиції в розвиток мереж плануються Регулятором на рівні 400 доларів на 1 км лінії замість потрібних 1 200 доларів, вже зараз дозволяють зробити висновок про те, що ті завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання за такою методологією, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно", - заявив Сергій Чех.

На думку експерта, натомість достатнє фінансування покращить умови для приєднання нових споживачів.

"Тобто споживачі матимуть зобов’язання під час приєднання будувати лише нові мережі, а збільшення пропускної спроможності існуючих мереж ліцензіати будуть закладати у власні плани перспективного розвитку. Це сьогодні сприймається споживачами на прикладі стандартних приєднань", - зазначив радник міністра енергетики.

Крім того, достатність інвестицій дозволить реалізувати програму встановлення побутових лічильників. "Лише в цьому випадку ми надамо мільйонам побутових споживачів реальні можливості приєднатися до ринків. Сьогодні це є декларацією", - підкреслив Чех.

Нагадаємо, раніше народний депутат Людмила Буймістер зазначила, що прийняті параметри RAB-тарифу для операторів системи розподілу не дозволять покращити умови приєднання до електромереж, а значить – підвищити позицію України в рейтингу DoingBusiness.