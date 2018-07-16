Задержан причастный к взрыву на базе отдыха в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Правоохранители установили, что причиной взрыва на базе отдыха в Лиманском районе (Донецкая область), в результате которой пострадали два человека, стала самодельная граната, которую во время конфликта бросил местный житель. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Полицейские выяснили, что во время словесного конфликта подозреваемый бросил в сторону оппонента самодельную гранату. В результате взрыва біли травмированы 2 человека - мужчина и женщина. На сегодняшний день последняя находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.
"Подозреваемый работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным запалом) и вернулся, чтобы отомстить. Следует отметить, что в эпицентре взрыва оказались шесть человек. Но, к счастью, большинство из них не пострадали", - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Подследственного задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В ходе проведенных мероприятий у него было изъято аналогичный взрывной предмет и запалы. Их происхождение устанавливается. Факт изъятия квалифицированы по ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что вчера, 15 июля, ночью в Лиманского отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.