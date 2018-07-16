Затримано причетного до вибуху на базі відпочинку на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Правоохоронці встановили, що причиною вибуху на базі відпочинку у Лиманському районі (Донецька область), внаслідок якої постраждало двоє осіб, стала саморобна граната, яку підчас конфлікту кинув місцевий мешканець. Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.
Поліцейські з’ясували, що під час словесного конфлікту підозрюваний кинув в бік опонента саморобну гранату. Внаслідок вибуху травмовано 2 осіб — чоловіка та жінку. На сьогоднішній день остання знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні.
“Підозрюваний працював охоронцем в одному з сусідніх пансіонатів. Причиною послужив конфлікт між ним та відпочиваючим. Ображений підозрюваний повернувся додому, взяв саморобну „ручну гранату“ (заряд від гранатомету із доданим запалом) та повернувся, аби помститися. Слід зазначити, що в епіцентрі вибуху опинилися шестеро осіб. Але, на щастя, більшість з них не постраждали”, — розповіли у поліції.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Підслідного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час проведених обшукових заходів у нього вилучено аналогічний вибуховий предмет та запали. Їх походження наразі встановлюється. Факт вилучення кваліфіковано за ст.263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що вчора, 15 липня, вночі до Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Щурове стався вибух та є постраждалі.