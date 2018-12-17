Задержан иностранец из списка Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пограничники задержали гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В поезде "Москва-Кишинев" в пункте контроле "Конотоп" задержали гражданина Молдовы 1957 года, которого разыскивал Интерпол за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг.
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Как сообщал УНН, Интерпол по представлению Российской Федерации объявил в розыск Стефана Капиноса, который проходит по делу незаконно заключенного в России Украинские Павла Гриба.
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