Задержан иностранец из списка Интерпола

В поезде "Москва-Кишинев" в пункте контроле "Конотоп" задержали гражданина Молдовы 1957 года, которого разыскивал Интерпол за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали иностранца из списка Интерпола



Как сообщал УНН, Интерпол по представлению Российской Федерации объявил в розыск Стефана Капиноса, который проходит по делу незаконно заключенного в России Украинские Павла Гриба.



Ч ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерпол отказался от комментариев о возможном розыск Януковича