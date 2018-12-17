Затримано іноземця зі списку Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прикордонники затримали громадянина Молдови, який знаходиться в розшуку Інтерполу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У потязі "Москва-Кишинів" у пункті контролі "Конотоп" було затримано громадянина Молдови 1957 року народження, який розшукується Інтерполом через виготовлення та збут підроблених цінних паперів.
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Як повідомляв УНН, Інтерпол за поданням Російської Федерації оголосив у розшук Стефана Капіноса, який проходить у справі незаконно ув’язненого в Росії українця Павла Гриба.
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