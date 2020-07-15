Официально: задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя СБУ Закладного
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Правоохранители задержали сегодня двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня вечером по подозрению в причастности к убийству сотрудника СБУ правоохранительными органами столицы задержаны два человека. Во время неотложных обысков у задержанных изъяли вещественные доказательства, в частности, вещи, принадлежащие погибшему. Следственные действия пока продолжаются", - сказала Максимец.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту гибели следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.