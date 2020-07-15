Поліція розслідує загибель слідчого СБУ, який займався справами про держзраду

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Київ • УНН

 • 17409 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України, про смерть якого УНН повідомляв сьогодні вранці. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Оболонського районного управління поліції Діана Шутько.

“На вулиці Йорданській було виявлено тіло чоловіка... За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ — умисне вбивство”, — сказала Шутько.

За її словами, його тіло було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду. 

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