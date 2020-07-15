Полиция расследует гибель следователя СБУ, занимавшегося делами о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины, о смерти которого УНН сообщал сегодня утром. Об этом журналисту УНН сообщила пресофицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько.
"На улице Иорданской было обнаружено тело мужчины... По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство", - сказала Шутько.
По ее словам, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.