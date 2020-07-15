Полиция расследует гибель следователя СБУ, занимавшегося делами о госизмене

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80894 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105434 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110332 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139005 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112495 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134316 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102622 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102666 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104922 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Полиция расследует гибель следователя СБУ, занимавшегося делами о госизмене

Полиция расследует гибель следователя СБУ, занимавшегося делами о госизмене

Киев  •  УНН

 • 17407 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины, о смерти которого УНН сообщал сегодня утром. Об этом журналисту УНН сообщила пресофицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько.

"На улице Иорданской было обнаружено тело мужчины... По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство", - сказала Шутько.

По ее словам, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.

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