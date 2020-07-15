Офіційно: затримано двох підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ Закладного

“Сьогодні ввечері за підозрою у причетності до вбивства співробітника СБУ правоохоронними органами столиці затримано двоє осіб. Під час невідкладних обшуків у затриманих вилучили речові докази, зокрема, речі, що належать загиблому. Слідчі дії наразі тривають”, — сказала Максимець.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України.



Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду.