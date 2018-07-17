Задержан мужчина, который "заминировал" станцию ​​метро "Левобережная"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50417 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105570 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127142 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134511 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153829 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141487 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182191 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Задержан мужчина, который "заминировал" станцию ​​метро "Левобережная"

Задержан мужчина, который "заминировал" станцию ​​метро "Левобережная"

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сотрудники управления полиции в Киевском метрополитене задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о заминировании станции столичной метро "Левобережная". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

"Задержали 58-летнего жителя Львова, который сообщил ложную информацию о заминировании (станции "Левобережная" - ред.) из хулиганских побуждений", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера, 16 июля станция столичного метрополитена "Левобережная" была закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва.

Позже стало известно, что на станции столичного метрополитена "Левобережная" не нашли взрывчатки и открыли ее для пассажиров.

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