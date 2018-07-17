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Затримано чоловіка, який “замінував” станцію метро “Лівобережна”

Затримано чоловіка, який “замінував” станцію метро “Лівобережна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Працівники управління поліції у Київському метрополітені затримали чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію про замінування станції столичної метро “Лівобережна”. Про це УНН повідомили у відділ комунікації поліції міста Києва.

“Затримано 58-річного жителя Львова, який повідомив неправдиву інформацію  про замінування (станції "Лівобережна" - ред.) з хуліганських мотивів”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, вчора, 16 липня станція столичного метрополітену “Лівобережна” була зачинена для пасажирів через загрозу вибуху.

Пізніше стало відомо, що на станції столичного метрополітену “Лівобережна” не знайшли вибухівки і відкрили її для пасажирів.

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