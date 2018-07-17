Затримано чоловіка, який “замінував” станцію метро “Лівобережна”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Працівники управління поліції у Київському метрополітені затримали чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію про замінування станції столичної метро “Лівобережна”. Про це УНН повідомили у відділ комунікації поліції міста Києва.
“Затримано 58-річного жителя Львова, який повідомив неправдиву інформацію про замінування (станції "Лівобережна" - ред.) з хуліганських мотивів”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, вчора, 16 липня станція столичного метрополітену “Лівобережна” була зачинена для пасажирів через загрозу вибуху.
Пізніше стало відомо, що на станції столичного метрополітену “Лівобережна” не знайшли вибухівки і відкрили її для пасажирів.