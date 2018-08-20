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Задержаны двое подозреваемых в обстреле дипмиссии США в Анкаре

Киев • УНН

 • 7798 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Задержаны двое подозреваемых в совершении нападения на посольство США в Анкаре. Об этом со ссылкой на губернаторство Анкары сообщает Анадолу, передает УНН.

Задержаны двое подозреваемых в обстреле дипмиссии США в Анкаре

"Задержаны подозреваемые в нападении Ахмет Челик (1979 г.р.) и Осман Гюндаш (1980 г.р.). У задержанных изъят 9-мм пистолет, который был использован при совершении преступления. Также обнаружено транспортное средство с государственным номерным знаком 06 BDP 502, на котором было совершено преступление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предыдущих показаниях Ахмет Челик и Осман Гюндаш признались, что совместно осуществили это нападение. Расследование инцидента продолжается. В настоящее время устанавливаются связи подозреваемых.

Напомним, в понедельник неизвестные открыли стрельбу из транспортного средства в сторону посольства США в турецкой столице Анкаре.

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