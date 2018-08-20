Затримано двох підозрюваних в обстрілі дипмісії США в Анкарі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Затримано двох підозрюваних у скоєнні нападу на посольство США в Анкарі. Про це з посиланням на губернаторство Анкари повідомляє Анадолу, передає УНН.
“Затримано підозрюваних у нападі Ахмет Челік (1979 р.н.) і Осман Гюндаш (1980 р.н.). У затриманих вилучено 9-мм пістолет, використаний при вчиненні злочину. Також виявлено транспортний засіб з державним номерним знаком 06 BDP 502, на якому було скоєно злочин ”, - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на попередніх свідченнях Ахмет Челік і Осман Гюндаш зізналися, що спільно здійснили цей напад. Розслідування інциденту триває. В даний час встановлюються зв’язки підозрюваних.
Нагадаємо, у понеділок невідомі відкрили стрілянину з транспортного засобу в бік посольства США в турецькій столиці Анкарі.