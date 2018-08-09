Задержания россиян в США по делу о мошенничестве: появились новые фигуранты

"Необходимо получить паспортные данные этих людей для того, чтобы убедиться в том, что они являются гражданами России", - отметил собеседник агентства.

Задержанные, предположительно, проходят по тому же делу, фигурантами которого являются четверо россиян Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин, задержанные агентами ФБР в начале августа.

Как сообщило во вторник генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, Суверин в настоящее время находится под стражей в нью-йоркской тюрьме Metropolitain Correctional Center по обвинению в отмывании денег и мошенническом сговоре. Трое других, по данным федерального Бюро тюрем США - в Лос-Анджелесе в Metropolitain Detention Center. Все эти люди наряду с еще 21 обвиняемым, в том числе из Грузии, Казахстана и Азербайджана, проходят по делу, которое рассматривает магистратский суд Южного округа Нью-Йорка.