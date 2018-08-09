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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Затримання росіян у США через шахрайство: з'явилися нові фігуранти

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Ще три людини, які, можливо, є громадянами Росії, затримані у Лос-Анджелесі за підозрою в причетності до інтернет-шахрайства. Про це з посиланням на обізнане дипломатичне джерело повідомляє ТАСС, передає УНН.

Затримання росіян у США через шахрайство: з'явилися нові фігуранти

"Необхідно отримати паспортні дані цих людей для того, щоб переконатися в тому, що вони є громадянами Росії", - зазначив співрозмовник агентства.

Затримані, імовірно, проходять у тій самій справі, фігурантами якої є четверо росіян Максим Суверін, Станіслав Лисицький, Олексій Лівадний і Микола Тупікін, затримані агентами ФБР на початку серпня.

Як повідомило у вівторок генеральне консульство РФ в Нью-Йорку, Суверін наразі перебуває під вартою в нью-йоркській в'язниці Metropolitain Correctional Center за обвинуваченням у відмиванні грошей і шахрайській змові. Троє інших, за даними федерального Бюро в'язниць США - у Лос-Анджелесі в Metropolitain Detention Center. Всі ці люди поряд з ще 21 обвинуваченим, в тому числі з Грузії, Казахстану і Азербайджану, проходять у справі, яку розглядає магістратський суд Південного округу Нью-Йорка.

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