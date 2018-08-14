Задержанный в Турции американский пастор Брансон требует освобождения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Задержанный в Турции американский пастор Эндрю Брансон обратился к турецкому суду с просьбой освободить его из-под домашнего ареста и отменить запрет на путешествия. Об этом во вторник сообщил адвокат задержанного, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пастор Брансон, который в течение 21 месяца находился в турецкой тюрьме, был переведен под домашний арест только в прошлом месяце.
В апелляционном документе, которым располагает издание, значится, что суд должен прекратить незаконные политические вмешательства и отменить положения о судебном надзоре, наложенном на Брансона.
"Суд должен предотвратить незаконные политические вмешательства, отменить положения о судебном контроле ответчика", - говорится в документе.
Адвокат Брансона, Исмаил Кем Халавурт, сообщил, что у суда есть семь дней, чтобы принять решение по апелляции.
Священнослужитель, которому грозит 35 лет лишения свободы, если его признают виновным, отрицает обвинения. Следующее слушание пастора в рамках судебного заседания состоится 12 октября.
Как сообщал УНН, Эндрю Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он участвовал в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота.
Позже официальный представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор не будет отпущен на свободу.
Освобождение не произошло, поэтому Министерство финансов США применило санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.
В ответ Турция заморозила счета министра юстиции и министра внутренних дел США.
Отношения двух стран обострились еще больше, когда 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал удвоение тарифов на импорт стали и алюминия из Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия США ударом "в спину" и пообещал ответить на новые пошлины.