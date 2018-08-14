Затриманий в Туреччині американський пастор Брансон вимагає звільнення

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Затриманий в Туреччині американський пастор Ендрю Брансон звернувся до турецького суду з проханням звільнити його з-під домашнього арешту та скасувати заборону на подорожування. Про це у вівторок повідомив адвокат затриманого, передає УНН з посиланням на Reuters.