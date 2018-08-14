Затриманий в Туреччині американський пастор Брансон вимагає звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Затриманий в Туреччині американський пастор Ендрю Брансон звернувся до турецького суду з проханням звільнити його з-під домашнього арешту та скасувати заборону на подорожування. Про це у вівторок повідомив адвокат затриманого, передає УНН з посиланням на Reuters.
Пастор Брансон, який протягом 21 місяця перебував у турецькій в'язниці, був переведений під домашній арешт лише минулого місяця.
В апеляційному документі, що має в розпорядженні видання, значиться, що суд повинен припинити будь-які незаконні політичні втручання та скасувати положення про судовий нагляд, накладений на Брансона.
"Суд повинен запобігти незаконним політичним втручанням, скасувати положення про судовий контроль відповідача", - сказано в документі.
Адвокат Брансона, Ісмаїл Кем Халавурт, повідомив, що суд має сім днів, щоб прийняти рішення щодо апеляції.
Священослужитель, якому загрожує 35 років позбавлення волі, якщо його визнають винним, заперечує звинувачення. Наступне слухання пастора в рамках судового засідання відбудеться 12 жовтня.
Як повідомляв УНН, Ендрю Брансон був поміщений у в’язницю в Туреччині в жовтні 2016 року. Турецька влада стверджує, що він брав участь у русі проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого в Анкарі вважають причетним до організації спроби державного перевороту.
Пізніше офіційний представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор не буде відпущений на свободу.
Звільнення не відбулось, тож Міністерство фінансів США застосувало санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу.
У відповідь Туреччина заморозила рахунки міністра юстиції і міністра внутрішніх справ США.
Відносини двох країн загострились ще більше, коли 10 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що санкціонував подвоєння тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дії США ударом "в спину" і пообіцяв відповісти на нові мита.