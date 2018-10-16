Задержанный во Франции человек не является украинским политиком - прокуратура

"Он не является политиком. Он обычный мошенник", - сказали в прокуратуре.



Напомним, на позапрошлой неделе, а именно 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.



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