Задержанный во Франции человек не является украинским политиком - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Задержанный Европолом во Франции по запросу Украины богатый человек не является украинским политиком. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киева.
"Он не является политиком. Он обычный мошенник", - сказали в прокуратуре.
Напомним, на позапрошлой неделе, а именно 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.
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