Затриманий у Франції чоловік не є українським політиком - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Затриманий Європолом у Франції за запитом України заможний чоловік не є українським політиком. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.
"Він не є політиком. Він звичайний шахрай", - сказали у прокуратурі.
Нагадаємо, позаминулого тижня, а саме 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу.
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