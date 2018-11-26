Задержанных в Азове украинских моряков будут судить в Симферополе - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Завтра в Киевском районном суде в оккупированном Симферополя состоится суд над экипажами задержанных в Азовском море украинских судов. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.
“Завтра, в Киевском районном суде украинского города Симферополя состоится судилище над экипажами незаконно по-пиратски задержанных членами экипажей украинок военных кораблей”, — написал Геращенко.
По его словам, суд состоится в Симферополе, а не в Керчи для того, чтобы “как можно больше российских пропагандонив и их зарубежных коллег слетелись на это цирк в исполнении российского криво-судья”.
“А делать это удобнее там, где есть большой аэропорт”, — добавил он.
Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.