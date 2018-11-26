Затриманих в Азові українських моряків судитимуть в Сімферополі – Геращенко

"Завтра, в Київському районному суді українського міста Сімферополя відбудеться судилище над екіпажами незаконно по-піратськи затриманих членами екіпажів українок військових кораблів", - написав Геращенко.

За його словами, суд відбудеться в Сімферополі, а не в Керчі для того, щоб "якомога більше російських пропагандонів і їх зарубіжних колег злетілися на це цирк у виконанні російського криво суддя".

"А робити це зручніше там, де є великий аеропорт", - додав він.

Як повідомляв УНН, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.