Задержанные в Грузии украинцы не признали вины после предъявления обвинений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Задержанные в ходе спецоперации в Тбилиси в Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии не признают своей вины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".
Вместо подписи на обвинительном заключении, как сообщается, они написали "Слава Украине".
Накануне задержанным предъявили обвинение по статье "незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства группой лиц".
Тбилисский городской суд сегодня должен избрать для задержанных меру пресечения.
В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, они могут лишиться свободы сроком от 8 до 11 лет.
Указано, что задержанными являются Роланд Мелия, Олександр Новиков, Дмитрий Курагин, Юрий Коростелов, Игорь Орленко, Сергей Кладко и гражданин Грузии Лука Чхетия.
Спецоперация по задержанию обвиняемых проходила в двух тбилисских гостиницах. По данным полиции, во время обыска номеров были обнаружены и изъяты пистолеты системы "Макаров" и "Беретта", автоматическое самодельное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
Представители властей связывают приезд украинцев с митингом оппозиционной партии "Единое национальное движение", который состоялся в минувшее воскресенье в Тбилиси на проспекте Руставели.