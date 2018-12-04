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Затримані у Грузії українці не визнали вини після висунення обвинувачень

Затримані у Грузії українці не визнали вини після висунення обвинувачень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Затримані під час спецоперації у Тбілісі в Грузії за обвинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї шестеро громадян України і один громадянин Грузії не визнають своєї провини. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

Замість підпису на обвинувальному висновку, як повідомляється, вони написали "Слава Україні".

Напередодні затриманим висунули обвинувачення за статтею "незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухової речовини або вибухового пристрою групою осіб".

Тбіліський міський суд сьогодні має обрати для затриманих запобіжний захід.

У разі, якщо вина обвинувачених буде доведена в суді, їм загрожує від 8 до 11 років за гратами.

Зазначено, що затриманими є Роланд Мелія, Олександр Новіков, Дмитро Курагін, Юрій Деркач, Ігор Орленко, Сергій Кладко і громадянин Грузії Лука Чхетія.

Спецоперація із затримання обвинувачених проходила у двох тбіліських готелях. За даними поліції, під час обшуку номерів було виявлено та вилучено пістолети системи "Макаров" і "Беретта", автоматичну саморобну вогнепальну зброю та різні боєприпаси.

Представники влади пов'язують приїзд українців з мітингом опозиційної партії "Єдиний національний рух", який відбувся минулої неділі у Тбілісі на проспекті Руставелі.

Українські Національні Новини

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