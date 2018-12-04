Затримані у Грузії українці не визнали вини після висунення обвинувачень

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Затримані під час спецоперації у Тбілісі в Грузії за обвинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї шестеро громадян України і один громадянин Грузії не визнають своєї провини. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".