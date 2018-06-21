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Задержано украино-польскую преступную группу за контрабанду

Задержано украино-польскую преступную группу за контрабанду

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Как установила Районная прокуратура в городе Замостье в сотрудничестве с офицерами Надбужанского отдела Пограничной службы, в составе группы было 12 граждан Украины и 2 поляков. Украинско-польская группа действовала на территории Люблинского и Пидкапратського воеводств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Первые подозреваемые в контрабанде были задержаны прошлой осенью" - провидомив прокурор Гжегож Крик:

"Загрузка сигарет происходила в Украине, впоследствии, ночью, сигареты на дельтальоте пересекали государственную границу. В течение нескольких месяцев деятельности преступная группа доставила на европейский рынок не менее 27 000 пачек сигарет без польских марок акцизного сбора, чем нанесла ущерб государственной казне на сумму минимум 620000 злотых", - заявил прокурор.

Было обвинено 8 человек, которые участвовали в организованной преступной группе. Подозреваемые признали свою вину. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, для того, чтобы в Украине запустить эффективную борьбу с контрабандой, необходимо на законодательном уровне восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, узаконить работу полицейских на территории таможенного поста, восстановить вертикаль таможенной службы и изменить одиозных руководителей таможен. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Украинские Национальные Новости

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